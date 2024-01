O Bayern de Munique exerce uma dominação semelhante ao do Paris Saint-Germain na França no Campeonato Alemão. Apesar desse domínio, outros clubes têm intensificado seus investimentos em jogadores, visando competir nas disputas dos campeonatos em busca de conquistas. Confira no Lance! as dez maiores contratações (em euros) realizadas na Alemanha em 2023.