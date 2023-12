O segundo tempo foi quase uma cópia do primeiro. O equilíbrio entre ambos times permaneceu e o PSV, conseguiu o empate logo no início, aos cinco minutos, com Vertessen. A partida terminou com o placar empatado - um retrato fiel ao que foi a disputa. Além disso, ambas equipe se classificaram para a fase eliminatória da competição, com o Arsenal em primeiro e o PSV, em segundo.