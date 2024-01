Nesta quarta-feira (3), às 16h45 (horário de Brasília), o Paris Saint-Germain enfrenta o Toulouse no Parc des Princes, em jogo que vale o troféu da Supercopa Francesa. A equipe de Mbappé conquistou vaga na disputa por conta do título da Ligue 1 de 2022-23, enquanto os comandados de Carles Martínez são os atuais campeões da Copa da França. O jogo terá transmissão da ESPN 4 e do Star+.