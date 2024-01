QUEM É A ESPOSA DE KLOPP?

O técnico do Liverpool é casado com Ulla Sandrock desde 2005. Ulla conheceu Jürgen enquanto trabalhava em um bar na Oktoberfest, e desde então, estão juntos. A alemã já trabalhou como professora, mas atualmente, é escritora. Além disso, é conhecida por ações de filantropia, tendo recebido o apelido de "Primeira Dama da Bundesliga" enquanto Klopp estava no comando do Borussia Dortmund.