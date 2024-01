O PSG decepcionou novamente e ficou apenas no empate com o Brest, placar de 2 a 2 no Parque dos Príncipes, em Paris (França), em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Francês. O time da capital chegou a abrir uma vantagem de dois gols no placar, mas foi castigado no final do jogo. A partida ficou marcada pela estreia de Lucas Beraldo, ex-São Paulo, como titular da equipe em um jogo da Ligue 1.