O primeiro tempo ficou marcado pelo equilíbrio entre as equipes. A Real Sociedad, no entanto, pareceu mais confortável no jogo, pressionando a saída de bola do PSG e dificultando a construção dos donos da casa. Ainda assim, o time de Luis Enrique mostrou sua força e soube se adaptar ainda nos primeiros minutos, com passes longos para Mbappé e Dembelé. O primeiro tempo, porém, terminou sem gols.