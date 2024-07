PSG entra na briga para contratar destaque da Eurocopa

Atacante foi destaque na Eurocopa (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/07/2024 - 08:42 • Rio de Janeiro

Destaque na Eurocopa, Nico Williams chamou a atenção de muitos clubes. Segundo The Athletic, o PSG entrou na disputa pelo atacante de 22 anos para substituir Kylian Mbappé, que se transferiu recentemente para o Real Madrid.

Não é a primeira vez que o clube parisiense tenta adquirir estrelas do elenco da Espanha: no final do mês passado, Joan Laporta, presidente do Barcelona, já tinha recusado uma oferta de 250 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão na cotação atual) dos franceses por Lamine Yamal, parceiro no ataque espanhol.

Luis Enrique, técnico do PSG, trabalhou com Nico Williams na seleção espanhola e foi o responsável por convocar o atacante para a Copa do Mundo de 2022, antes da chegada de Luis de La Fuente. Porém, o jornal 'Marca' destaca que o destino mais provável do jogador do Athletic Bilbao seja o Barcelona, e a parceria com Yamal, de 17 anos, pode facilitar o caminho.

Ainda de acordo com o diário espanhol, o clube francês possui alternativas caso o o atacante não venha. Jadon Sancho, que retornou ao Manchester United após boa temporada de empréstimo ao Dortmund, seria uma das opções.

Nico Williams tem um contrato até 2027 com o time espanhol e possui uma cláusula de rescisão entre 55 e 60 milhões de euros (cerca de R$ 332 e 362 milhões).

(Foto: INA FASSBENDER / AFP)