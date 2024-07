PSG acerta a quarta contratação mais cara da história do clube; confira valores

Luis Enrique comanda a reformulação do elenco do PSG após saída de Mbappé. (FRANCK FIFE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 13:47 • Paris

O PSG segue ativo no mercado para buscar opções que ampliem a competitividade do elenco comandado por Luis Enrique. Neste sentido, uma das novelas desta janela apresentou um desfecho positivo para o time francês: João Neves, meia do Benfica de 19 anos, deve ser anunciado em breve. A informação do acerto foi noticiada pelo portal português 'A BOLA'.

O valor pago pelos franceses será o quarto mais alto na história do clube. O PSG cederá 70 milhões de euros (60 milhões fixos + 10 milhões por metas) ao Benfica, além de repassar o volante Renato Sanches por empréstimo aos Encarnados. No total, a chegada de João Neves só fica atrás de Randall Kolo Muani (95 milhões), Kylian Mbappé (180 milhões) e Neymar Jr. (222 milhões). Os números foram extraídos do portal Transfermarkt.

Novo jogador do PSG, João Neves em ação pelo Benfica. (Foto: AFP)

João Neves é uma das grandes promessas do futebol português nos últimos anos: convocado para a disputa da Eurocopa 2024, o meia atua pelo time principal do Benfica desde a temporada passada. Desde 2022-23, o atleta disputou 75 partidas, com quatro gols e duas assistências. O entendimento da diretoria francesa é de que ele será um dos melhores meias centrais do mundo em alguns anos.

Do outro lado, Renato Sanches retorna ao clube que o revelou para os grandes mercados do futebol europeu. Foi com a camisa benfiquista que Sanches foi destaque na temporada 2015-16, em atuações que o credenciaram à convocação para a Eurocopa 2016, faturada pela seleção lusitana. Apesar disso, é verdade que a carreira do jogador não fluiu como o esperado: ele rodou por clubes do Velho Continente como Bayern, Lille e Roma sem grande destaque.

Pelo PSG, disputou 27 partidas e marcou dois gols. Ele estava na lista de dispensas do clube para a próxima temporada.