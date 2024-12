Protagonista da goleada do Liverpool, Salah comenta possível renovação

Mohamed Salah, autor de dois gols e duas assistências na goleada do Liverpool por 6 a 3 diante do Tottenham, neste domingo (22), pela Premier League, segue com a permanência em dúvida no elenco dos Reds. Após a atuação que o colocou como o quarto maior artilheiro da história do Liverpool e primeiro jogador a anotar um "duplo-duplo" em gols e assistências antes do Natal pela Premier League, o egípcio foi questionado sobre o futuro.

— Não, não existem atualizações sobre a situação.

Salah e Liverpool vivem um impasse com relação à continuidade do astro em Merseyside. Enquanto o egípcio acumula números na temporada, já revelou algumas vezes que não foi procurado para renovar o contrato, que acaba em junho de 2025. Veículos na imprensa britânica, entretanto, afirmaram que ocorreu uma aproximação entre as partes nas últimas semanas. Sem desfecho, por enquanto.

Os números na temporada de Salah impressionam: com a atuação contra o Tottenham, o jogador alcançou 18 gols e 15 assistências em 2024-25. O egípcio é, inclusive, líder em gols (15) e assistências (11) da Premier League.

A partida ainda representou a quebra de dois recordes para o atacante: o primeiro jogador a alcançar dois dígitos em gols e assistências na Premier League antes do Natal, e o quarto maior artilheiro da história do Liverpool, com 229 gols em 373 partidas disputadas. Sobre a noite especial, Salah festejou, mas aproveitou a oportunidade para deixar seu futuro em aberto.

— É ótimo conseguir isso em um clube tão grande, mas o mais importante é que vencemos o jogo. Onde quer que eu vá terminar minha carreira, estou feliz com isso.

Tottenham 3x6 Liverpool: como foi o jogo?

O Liverpool foi dono das ações desde o primeiro minuto de jogo. Com pressão alta e postura impositiva, o time de Arne Slot construiu a goleada de forma natural. Aliás, a fragilidade defensiva do Tottenham foi exposta mais uma vez em 2024-25: o placar de seis gols poderia ter sido ainda mais largo para os visitantes, que criaram um alto volume de oportunidades, principalmente com Mohamed Salah.

O primeiro tempo encerrou com 3 a 1 para o Liverpool: Luis Díaz, Mac Allister e Szoboszlai anotaram os gols da vitória parcial, enquanto James Maddison balançou as redes para os donos da casa. Entretanto, a vitória se tornou goleada logo nos primeiros minutos do segundo tempo, com dois gols de Mohamed Salah, um aos 9' e outro aos 16'. O egípcio foi o ponto focal das ações ofensivas dos Reds e também anotou duas assistências no resultado.

Na metade da etapa final, Kulusevski e Solanke, que destoam como destaques dos Spurs na temporada, descontaram. Porém, aos 40', Luis Díaz ainda ampliou o placar para o Liverpool encerrou um verdadeiro massacre no New Tottenham Hotspur Stadium.