Promessa de clube de John Textor é disputada por gigantes europeus

Escrito por Lance! • Publicada em 13/06/2024 - 14:15 • Londres (ING)

A Eagles Football Holdings, grupo de John Textor, que é dono de múltiplos clubes ao redor do mundo além do Botafogo, lida com interesse de gigantes europeus no futebol em uma de suas maiores promessas. Michael Olise, meia do Crystal Palace, tem sido um dos grandes protagonistas no início da janela de transferências do futebol inglês: o habilidoso jogador de 22 anos conta com interesse de times como Bayern, Liverpool e Chelsea.

Segundo apuração do jornalista David Ornstein, do portal britânico The Athletic, o Chelsea tomou a frente na corrida pelo francês. O clube do sul londrino entrou com um pedido para negociar termos pessoais com o jogador, que foi um dos grandes destaques na campanha do Crystal Palace na última edição da Premier League, com dez gols e seis assistências em 19 partidas.

Na janela passada, Olise esteve perto de vestir a camisa dos Blues, mas optou por assinar uma renovação e ficar no clube dirigido por John Textor. Atualmente, a decisão passada se mostrou correta, tanto para o jogador, como para o clube: a multa do meia atacante gira em torno de 60 milhões de libras (cerca de R$410 milhões) e o Chelsea está disposto a pagar o valor.

Michael Olise em ação pelo Crustal Palace, de John Textor. (Foto: Divulgação)

Desde que chegou ao Palace, do Reading, em 2021, por cerca de 7.8 milhões de libras, o francês somou 16 gols e 25 assistências pela equipe. Na última temporada, o jogador perdeu parte dos jogos por conta de uma lesão no tendão da coxa.

Quarto maior garçom da Premier League 2023/24, Olise está no elenco da França sub-23, comandado por Thierry Henry para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris, neste ano.

Em maio deste ano, Textor confirmou que está buscando investidores para comprar a participação da Eagles Football Holdings no Crystal Palace, que é de 45% das ações totais. O desejo está atrelado ao fracasso em adquirir a participação majortiária no clube, e além disso, divergências internos com os outros donos também deram motivo à decisão. Neste cenário, o bilionário estaria em busca de um novo investimento, com potencial para vencer títulos.

