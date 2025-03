Manchester City venceu o Plymouth Argyle por 3 a 1, no Etihad Stadium, em Manchester, pelas oitavas de final da FA Cup. A equipe comandada por Pep Guardiola saiu atrás no placar, mas O'Reilly, promessa da base, salvou os Cityzens com dois gols de cabeça. O meia De Bruyne também marcou no fim do jogo. Os confrontos das quartas serão definidos via sorteio.

continua após a publicidade

➡️Brasileiros marcam e Cunha é expulso em eliminação do Wolves na FA Cup

Primeiro tempo

O City se impôs e chegou a ter 88% de posse de bola até a metade da partida. Rodeava a área e forçava bolas pelo alto, mas não conseguia trazer os gols. O Plymouth fez valer o apelido de "matador de gigantes" e só precisou de uma finalização para marcar, com Talovierov. Mas, quando tudo parecia perdido, O'Riley trouxe um respiro. No último lance da primeira etapa, De Bruyne bateu a falta, e o camisa 75 deixou tudo igual de cabeça.

Segundo tempo

A segunda etapa foi um amasso da equipe da casa. Os jogadores de Pep Guardiola não deram espaço para a equipe do Plymouth Argyle e conseguiram o importantíssimo gol da virada e classificação. Após a entrada de Haaland, o Manchester City ganhou mais presença de área e sufocou os visitantes nas jogadas aéreas. O City criou algumas oportunidades e o gol saiu aos 31 minutos, em um escanteio cobrado por Foden e definido por O'Reilly de cabeça, mais uma vez. No fim, os Cityzens fecharam o caixão com De Bruyne, aos 45 minutos.

continua após a publicidade

O que vem pela frente?

O Manchester City volta a campo no próximo sábado (8), pela 28ª rodada da Premier League. Os Cityzens encaram o Nottingham Forest, às 09h30 (de Brasília), no Estádio City Ground, em Nottingham. Por outro lado, o Plymouth Argyle encara o Hull City, na próxima terça-feira (4), às 16h45 (de Brasília), no MKM Stadium, em Kingston upon Hull. A partida é válida pela 35ª rodada da Championship.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

MANCHESTER CITY 3 x 1 PLYMOUTH ARGYLE

OITAVAS - FA CUP

📆 Data e horário: domingo, 23 de fevereiro de 2025, às 13h30 (de Brasília);

📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING):

🥅 Gols: Talovierov (37'/1°T), O'Reilly (45'/1°T e 31'/2°T) e De Bruyne (45'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: -

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

🔵 MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ortega, Aké (Rúben Dias), Rico Lewis, Vitor Reis, Gündogan, De Bruyne, Grealish, Bernardo Silva, Foden (Nico González), McAtee (Haaland) e O'Reilly.

🟢 PLYMOUTH ARGYLE (Técnico: Miron Muslic)

Hazard, Julio Pleguezuelo, Katić, Ogbeta (Puchacz), Sorinola (Szucs), Mumba (Al Hajj), Talovierov, Wright, Boateng, Gyabi (Baidoo) e Bundu (Houghton).

🟨 ARBITRAGEM

🎩 Árbitro: Craig Pawson;

🚩 Assistentes: Scott Ledger e Craig Taylor (assistentes) e Darren Bond (quarto árbitro);

🖥️ VAR: Neil Davies, Constantine Hatzidakis e Peter Bankes (assistentes).