O lateral-esquerdo Paulinho está próximo de alcançar uma importante marca na carreira na partida de estreia da temporada 2023/24. O jogador do Midtjylland, da Dinamarca, pode fazer seu jogo de número 250, nesta sexta-feira (21), contra o Hvidovre, pela primeira rodada da Superliga Dinamarquesa. Revelado pelas categorias de base do Santo André, Paulinho atuou no Brasil por Boa Esporte, São Bento e Bahia, antes de desembarcar no futebol dinamarquês em 2019.