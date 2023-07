Iniciando sua quinta temporada vestindo a camisa do Sharjah, dos Emirados Árabes, o atacante Caio Lucas está prestes a bater um recorde pessoal. Na próxima vez que entrar em um jogo oficial, o brasileiro chegará a 113 partidas pelo Sharjah, uma a mais que no Al-Ain, seu ex-clube, se tornando assim o lugar que Caio mais atuou na carreira. No entanto, apesar dos números, o camisa 7 ainda tem uma obsessão pela frente: conquistar a liga nacional com o Sharjah.