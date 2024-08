Presidente do River Plate descarta contratação de James Rodríguez: ‘De jeito nenhum’

James Rodríguez foi descartado pelo presidente do River Plate (Buda Mendes/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 15:12 • Buenos Aires (ARG)

Presidente do River Plate, Jorge Brito descartou a chegada do meia James Rodríguez ao Millonarios na janela de transferências. Em uma visita ao museu do clube, o mandatário foi questionado por torcedores sobre a chegada do colombiano.

- Não, de jeito nenhum - disse o presidente de maneira sucinta.

Eleito melhor jogador da última edição da Copa América, James Rodríguez rescindiu seu contrato com o São Paulo após poucas oportunidades no Tricolor. O veterano segue livre no mercado e em busca de uma nova casa.

Na atual janela de transferências, o River Plate tem feito grandes investimentos, como as contratações de Pezzella e Marcos Acuña, que foram campeões do mundo com a Argentina em 2022. No entanto, o craque colombiano não é visto como opção.