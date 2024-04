Presidente do Barcelona corneta Mbappé: ‘Não trocaria por nenhum jogador’

(Foto: Pau BARRENA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/04/2024 - 10:21 • Barcelona (ESP) • Atualizada em 10/04/2024 - 11:49

Joan Laporta, presidente do Barcelona, falou poucas horas antes da partida contra o PSG nesta quarta (10), no Parc des Princes, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. O dirigente conversou com a mídia oficial do clube e, além de mostrar convencido das chances do Barça eliminar o time de Paris, deu uma leve cutucada no elenco dos franceses, incluindo Kylian Mbappé, astro da equipe.

- Já se passaram muitos anos desde que chegamos às quartas de final, hoje estamos aqui contra o PSG. Estamos ansiosos para disputar o jogo, acreditando nas nossas possibilidades. Há um grande ambiente, os jogadores estão muito motivados e é esse ambiente que se gosta de viver no mundo do futebol. No Barça estamos vivenciando isso. - disse Laporta, às redes sociais do clube.

Mesmo o PSG carregando o favoritismo do confronto e tendo um plantel repleto de grandes atletas, com Mbappé, um dos melhores jogadores de futebol do mundo, no comando, Laporta não mudaria nada no seu elenco, demonstrando a confiança que tem na equipe.

- Vejo-os muito concentrados, muito motivados, muito unidos. Os jogadores acreditam em si mesmos, acreditam no equipe, e eu também. Sou daqueles que não trocaria nenhum jogador nosso por algum dos outros - completou.

As equipes se encaram nesta quarta (10), pelo jogo de ida das quartas de final da Champions, a bola vai rolar a partir das 16h.