Portugal x Croácia: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do amistoso

Escrito por Lance! • Publicada em 08/06/2024 - 07:00 • Oeiras (POR)

As seleções de Portugal e Croácia se enfrentam neste sábado (8), às 13h45 (horário de Brasília), em amistoso preparatório para a Eurocopa, no Centro Desportivo Nacional do Jamor, em Portugal. A partida terá transmissão do SporTV, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

✅ FICHA TÉCNICA

Portugal x Croácia

Amistoso Internacional



📆 Data e horário: sábado, 8 de junho de 2024, às 13h45 (de Brasília)

📍 Local: Centro Desportivo Nacional do Jamor, em Oeiras (POR)

📺 Onde assistir: SporTV e Star+



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PORTUGAL (Técnico: Roberto Martínez)

Diogo Costa; Diogo Dalot, André Silva, Rúben Dias e João Cancelo; Bruno Fernandes, Palhinha e Bernardo Silva; Diogo Jota, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo



CROÁCIA (Técnico: Zlatko Dalic)

Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Vida, Josko Gvardiol e Berna Sosa; Martin Baturina e Mateo Kovacic; Lovro Majer, Andrej Kramaric e Ivan Perišić; Bruno Petkovic

Após ficar de fora do compromisso contra a Finlândia, Cristiano Ronaldo está de volta à seleção de Portugal. (Foto: Divulgação/@selecaoportugal)

