O presidente, Joan Laporta, que continua protegendo Xavi dentro do clube, começou a dar sinais claros de que já se esgotou com o projeto do clube, como foi visto no camarote do Estádio Olímpico no domingo (11). Seus assessores e pessoas de confiança que o cercam, já o pressionam há muito tempo para tomar uma decisão em relação ao técnico, como um primeiro passo em busca de uma reação na temporada. Para os diretores, uma vaga na Liga dos Campeões, seria a salvação do Barcelona.