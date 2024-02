O Barcelona empatou por 3 a 3 contra o Granada, neste domingo (11), em jogo válido pela 24ª rodada da La Liga. A partida foi disputada no Estádio Olímpico, em Barcelona, na Espanha. Os gols da partida foram marcados por: Lamine Yamal (14 do 1ºT e 35 do 2ºT) e Robert Lewandowski (18 do 2ºT) para o Barça; Ricard Sánchez (43 do 1ºT), Facundo Pellistri (15 do 2ºT) e Ignasi Miquel (21 do 2ºT) para o Granada.