O QUE VEM POR AÍ?

O craque português foi recebido por multidão no Irã antes do jogo. Em busca do primeiro título, o Al-Nassr quer começar a AFC Champions League com o pé direito. No Campeonato Saudita, a equipe vem em uma boa sequência depois de vencer as últimas quatro partidas. O time está em 6º, com 12 pontos.