Pep Guardiola dá recado emocionado para Ederson, que pode deixar o City nesta janela

Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 15:24 • Orlando (EUA)

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, deu uma declaração emocionante ao goleiro Ederson, que pode deixar o clube nesta janela de transferências para se juntar ao mercado saudita. Em entrevista ao repórter Fred Caldeira, da TNT Sports, o comandante espanhol despejou elogios ao goleiro da Seleção Brasileira, mas se mostrou preparado caso o atleta saia de Manchester.

Após o empate por 2 a 2 com o Barcelona, em torneio de pré-temporada nos Estados Unidos, Guardiola foi questionado acerca da possível saída de Ederson.

-Espero que ele fique conosco, é uma pessoa que eu amo e quero para o meu time. Ele é um 'goleiraço'. Se ele quiser ir, eu entendei, com toda a dor no meu coração - afirmou o técnico.

Ederson talvez seja o alvo mais claro do ambicioso futebol saudita para o próximo ano. Semanas atrás, o goleiro era interesse do Al-Nassr, clube de Cristiano Ronaldo, porém, diante do acerto com Bento, ex-Athletico-PR, a negociação com o time de Riade melou. Dias depois, foi a vez do Al-Ittihad, de Benzema e Kanté, avançar pelo jogador. No momento, os Tigres de Jidá são favoritos para fechar a contratação.

Habilidoso com os pés e seguro debaixo das traves, Ederson foi peça principal no esquema de Pep Guardiola pelo glorioso passado recente dos Cityzens. Desde que chegou ao time, o brasileiro conquistou 17 títulos, incluindo seis campeonatos ingleses e a inédita Liga dos Campeões. Até aqui, são 332 partidas ao todo.

Pela Seleção Brasileira, Ederson também foi campeão da Copa América 2019. Ele esteve presente no elenco que disputou as duas últimas Copas do Mundo.