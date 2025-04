Um operador do VAR do duelo entre CSKA Sofia e Lokomotiv Sofia, pelo Campeonato Búlgaro, foi flagrado utilizando um aplicativo de apostas durante o confronto. As câmeras da partida, ocorrida no dia 2 de abril, acabaram vazando o funcionário com o celular em mãos, em imagem que acabou chamando a atenção dos torcedores, que o acusaram através da possibilidade de manipulação.

A direção da competição optou por afastar o indivíduo de seu cargo, e analisa as chances de demissão após a polêmica. Vale indicar que o operador não fazia parte do corpo arbitrário do clássico local, mas é considerado um prestador de serviços ao campeonato pelo envolvimento tecnológico.

- Imagens ao vivo da câmera da sala de operações do VAR mostraram que o indivíduo estava usando um smartphone pessoal durante a partida e parecia estar envolvido em atividades inapropriadas que constituiriam uma má conduta grave em relação às responsabilidades de sua função atribuída. Se for descoberto que o indivíduo se envolveu em tal atividade inapropriada, consideraremos demiti-lo de acordo com os termos de seu contrato - comunicou o órgão responsável pelo vídeo.

👀 Veja abaixo o possível envolvimento do operador do VAR com apostas

Em campo, o CSKA Sofia venceu por 1 a 0, com gol de Olaus Skarsem, em batida colocada que morreu no fundo das redes aos 26 minutos do primeiro tempo. A equipe ocupa a sexta colocação, com 44 pontos, enquanto o Lokomotiv está em 13º, com 15 a menos; o líder é o tradicional Ludogorets, com 67.