CRISE INSTANTÂNEA

A temporada mal começou na França e o time do Olympique de Marselha já embarcou em uma crise. Os resultados negativos na Ligue 1 fizeram a primeira vítima: Marcelino García Toral foi demitido e acendeu o sonho por Zidane, mas no fim das contas, deu lugar ao italiano Gennaro Gattuso, ídolo do Milan como jogador. O italiano, porém, não começou da melhor forma possível, sofrendo virada por 3 a 2 no clássico com o Monaco. A estreia da Europa League, com o auxiliar Jacques Abardonado, trouxe um empate por 3 a 3 com o Ajax, com direito a doblete de Aubameyang.