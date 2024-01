Após cinco jogos, Vitor Roque finalmente marcou seu primeiro gol com a camisa do Barcelona. O brasileiro foi decisivo e marcou único gol do Barça na vitória contra o Osasuna, pela 22ª rodada da La Liga. Com os três pontos, os culés retomam a terceira posição na tabela e encerram a sequência de duas derrotas consecutivas que pesavam os bastidores do clube.