Oblak vira ‘santo’ nos pênaltis e classifica Atlético de Madrid diante da Inter de Milão pela Champions

Jogadores do Atlético de Madrid comemoram classificação para as quartas de final da Champions League (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/03/2024 - 20:06 • Madri (ESP)

O Atlético de Madrid venceu a Inter de Milão por 2 a 1 e, nas cobranças de pênaltis, se classificou para as quartas de final da UEFA Champions League. Os gols do jogo foram marcados por Dimarco, para a Inter de Milão (aos 33 do primeiro tempo); e por Griezmann (aos 35 do primeiro tempo) e Depay (aos 42 do segundo tempo), para o Atlético.

Na disputa de pênaltis, o goleiro Oblak defendeu dois pênaltis (de Alexis Sánchez e Klaasen). Lautaro Martínez também desperdiçou sua cobrança, e o clube espanhol venceu por 3 a 2 (Saul Ñiguez desperdiçou para o time de Simeone).

⚽ COMO FOI A PARTIDA?

Em desvantagem no placar, o Atlético de Madrid tentou se lançar ao ataque desde o início do jogo, mas teve dificuldade de manter a pose de bola no primeiro tempo. A Inter de Milão soube se aproveitar disso e abriu o placar aos 33 do primeiro tempo, com Dimarco.

O lateral-esquerdo recebeu passe açucarado de Barella na marca do pênalti e finalizou de primeira, no cantinho de Oblak, para ampliar a vantagem da Inter no agregado (2 a 0).

O Atlético de Madrid, no entanto, se recuperou rapidamente e empatou a partida apenas dois minutos depois do gol sofrido: o francês recebeu passe cavado entre os defensores da Inter, girou em torno da bola e finalizou na pequena área, para manter o Atlético vivo no jogo.

Oblak fez uma grande defesa na cobrança de pênalti de Klaasen (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Se o time de Simeone teve dificuldade para controlar a posse de bola no primeiro tempo, a segunda etapa foi diferente. Mesmo rodando a bola com lentidão, o Atlético de Madrid criou chances claras de gol pelos pés de Depay, que teve ao menos três boas oportunidades de dentro da área.

Aos 42 minutos do segundo tempo, Koke enfiou passe pelo meio da área para Depay, que dominou girando e finalizou no canto do goleiro para levar o jogo para a prorrogação. Ainda nos últimos minutos, já nos acréscimos, Riquelme teve uma oportunidade clara de dar a classificação para o clube colchonero, mas finalizou por cima do gol.

Jogadores do Atlético de Madrid comemoram com Oblak após classificação nos pênaltis (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

No prolongamento do jogo, o Atlético de Madrid continuou pressionando a Inter, que teve muita dificuldade para sair da marcação feita pelos espanhóis na saída de bola. Ainda assim, houve equilíbrio na prorrogação, e a classificação para as quartas de final foi decidida na disputa de pênaltis.

Nas penalidades, o goleiro Oblak foi o herói da classificação espanhola ao defender dois pênaltis, de Alexis Sánchez e Klaasen. Lautaro Martínez também desperdiçou sua cobrança, isolando a quinta penalidade da Inter de Milão. Pelo lado do Atlético, apenas Saul perdeu o pênalti. No final, os espanhóis venceram a disputa por 3 a 2.

✅ O QUE VEM POR AÍ?

O Atlético de Madrid volta a campo no domingo (17), às 17h (hora de Brasília), para enfrentar o Barcelona em casa por La Liga. A Inter de Milão, por sua vez, joga no mesmo dia, às 16h45, contra o Napoli pelo Campeonato Italiano.