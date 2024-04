Saiba o que o Bayer Leverkusen precisa para ser campeão da Bundesliga (Foto: INA FASSBENDER / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/04/2024 - 21:23 • Leverkusen (ALE)

Dono de uma campanha irretocável, o Bayer Leverkusen conta as rodadas para garantir o título da Bundesliga na temporada 2023/2024.

Com 13 pontos de vantagem sobre o vice-líder Bayern de Munique, e sete rodadas a serem disputadas, o time de Xabi Alonso tem algumas possibilidades para garantir a conquista de maneira antecipada. Veja elas a seguir.

PARA NÃO DEPENDER DE NINGUÉM

Antes de qualquer coisa, é necessário saber quantos pontos o Bayer Leverkusen precisa fazer para garantir o título da Bundesliga. Para isso, basta achar a diferença entre a distância entre líder e vice-líder na tabela (13 pontos) e os pontos ainda em disputa (21).

Assim, chegamos à conclusão que o Bayer Leverkusen precisa de oito pontos para se tornar inalcançável na classificação da Bundesliga, ou seja, garantir o título. Isso significa duas vitórias e dois empates em sete jogos.

OUTRA POSSIBILIDADE

Se o Leverkusen vencer três jogos dos sete restantes, também garante o título da Bundesliga, já que faria nove pontos e também abriria distância suficiente para que o Bayern de Munique não o alcançasse mais na tabela.

Xabi Alonso vibra com mais um gol do Leverkusen: faltam poucas rodadas para a quebra de um tabu histórico (Foto: INA FASSBENDER / AFP)

O CAMINHO MAIS CURTO

Há uma improvável (mas não impossível) chance do Bayer Leverkusen conquistar o título da Bundesliga daqui a duas rodadas, diante do Werder Bremen, em casa. Para isso, seria necessária uma combinação de resultados: duas vitórias suas, com mais duas derrotas do Bayern de Munique.

Assim, a diferença entre os times saltaria de 13 para 19 pontos, com apenas cinco rodadas a serem jogadas - ou seja, 15 pontos em disputa.

Vale lembrar que o Bayer Leverkusen nunca venceu a Bundesliga, fato que lhe garantiu o apelido de "Neverkusen", se valendo de um trocadilho com a expressão "never" (nunca, em inglês). Além do Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen segue vivo na disputa da Europa League (enfrenta o West Ham nas quartas de final) e da Copa da Alemanha (disputa a decisão diante do Kaiserslautern).