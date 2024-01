Nesta terça-feira (30), às 16h30 (horário de Brasília), o Arsenal de Mikel Arteta visita o Nottingham Forest no City Ground, em Nottingham (ING), em jogo válido pela 22ª rodada da Premier League. Os Gunners estão na briga pela liderança e precisam vencer para se aproximar do líder Liverpool; os Reds, por outro lado, querem os três pontos para se afastar da briga contra o rebaixamento. O jogo terá transmissão do Star+.