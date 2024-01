Qual é o tamanho da fortuna de José Mourinho?

De acordo com estudo divulgado em novembro de 2023 pelo portal britânico Gambling Zone, Mourinho é o treinador mais rico do mundo, e não apenas do futebol, mas de todos os esportes, com fortuna superior a 113 milhões de euros (R$ 601 milhões). Mas segundo o Daily Mail, o Special One já recebeu somente em indenizações cerca de 93 milhões de euros (R$ 494 milhões).