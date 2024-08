Michael faz mistério sobre chegada de Neymar ao Flamengo no futuro

Michael fez mistério sobre Neymar no Flamengo, mas espera jogar com o craque no futuro novamente (Gilvan de Souza/CRF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/08/2024 - 15:09 • Rio de Janeiro (RJ)

Na chegada ao Flamengo, Michael foi questionado sobre a possibilidade de Neymar voltar a ser seu companheiro no Rubro-Negro. O atleta elogiou o camisa 10 do Al Hilal e afirmou que espera ter a oportunidade de voltar a atuar com o astro.

- Eu zerei a vida. Tive a oportunidade de jogar com o Neymar, de trabalhar com ele, de ouvir ele. Depois tive a oportunidade de jogar contra Messi e Cristiano (Ronaldo). E ganhei. O Neymar é um cara incrível, um ser humano de um coração incrível. Além de ser brincalhão, ele dá um papo da hora. Eu pegava muito no pé dele. Poder estar com ele era uma oportunidade de ouro. Espero que possa acontecer de novo. Quando eu saí, ele foi me cumprimentar, mas isso é um papo para outra hora, para outro momento (risos).

Na Arábia Saudita, os dois jogadores tiveram poucas oportunidade de atuar juntos, uma vez que Neymar sofreu uma grave lesão ligamentar no joelho em outubro de 2023. Com isso, o atleta fez apenas cinco jogos com a camisa do Al Hilal.

O craque tem contrato com o clube saudita até junho de 2025, o que faz com que o Flamengo possa assinar um pré-contrato com o atleta em janeiro do próximo ano. Recentemente, o camisa 10 assistiu a uma partida do Rubro-Negro no Maracanã e visitou o vestiário da equipe.