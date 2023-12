Nesta sexta-feira (29), às 14h30 (horário de Brasília), o Napoli recebe o Monza no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA), em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. Os Partenopeus não engrenaram na temporada até aqui, e ocupam a sétima posição, com 27 pontos, enquanto os Brianzoli, em campanha cômoda, estão em 11º, com 21. O jogo terá transmissão da ESPN e do Star+.