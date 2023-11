Neste domingo (12), às 8h30 (horário de Brasília), o Napoli, atual campeão nacional, recebe o Empoli no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA), em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Italiano. Os Partenopeus jogam para tentar alcançar a terceira colocação, ultrapassando o Milan; os visitantes querem fugir da zona do rebaixamento de qualquer maneira. O jogo terá transmissão da ESPN e do Star+.



