O Bayer Leverkusen segue a todo vapor como favorito ao título da Bundesliga. A vítima da vez, neste sábado, foi o Heidenheim, fora de casa: o time de Xabi Alonso venceu por 2 a 1, com gols de Frimpong e Adli, enquanto Kleindienst diminuiu para os mandantes. Com o resultado, o Leverkusen chegou a 58 pontos e vai dormir com oito a mais em relação ao Bayern de Munique, segundo colocado.