A temporada 2024/25 do Campeonato Inglês tem apresentado grandes surpresas. Talvez o maior exemplo seja o Nottingham Forest, que passou 20 temporadas na segunda divisão, subiu em 2022, lutou contra o rebaixamento nos últimos dois anos, mas hoje, a dez rodadas do fim da liga, ocupa a 3ª colocação e pode voltar à Champions League após 45 anos de ausência. No sábado (9), o time do técnico português Nuno Espírito Santo deu mais um passo para essa façanha ao derrotar o atual tetracampeão Manchester City por 1 a 0.

Com apenas 33 gols sofridos em 28 rodadas, o Forest tem a terceira melhor defesa da competição, atrás apenas do líder Liverpool e do vice-líder Arsenal. Além disso, os Reds ostentam - ao lado do Liverpool - a liderança em outro importante quesito: os clean sheets, como é chamado o número de jogos sem sofrer gols.

Ao todo em sua campanha, o time dos brasileiros Morato, ex-São Paulo, Danilo, ex-Palmeiras, Murillo e Carlos Miguel, ex-Corinthians, já passou 12 partidas sem ser vazado.

- Sem dúvidas, o aspecto defensivo é primordial para a nossa equipe. É parte da nossa estratégia, o que não quer dizer que sejamos um time defensivo - comentou o zagueiro Morato, contratado junto ao Benfica por 17 milhões de euros em agosto. Contra o City, o Forest teve apenas 30% da posse de bola, mas deu mais chutes a gol (4) do que o rival (3).

- O importante é saber o que fazer com a posse. Temos um time muito agressivo e objetivo nos contra-ataques e é muito bom ver quando os treinamentos se traduzem em resultados - analisou o brasileiro.

Considerando as últimas 20 temporadas da Premier League, a pontuação média necessária para chegar à Champions League do ano seguinte foi de 63,4 pontos. O Forest já soma 51 pontos e ainda terá 30 pontos em disputa. Vale lembrar que o clube foi bicampeão europeu nas temporadas 1978/79 e 79/80, sob o comando do histórico treinador Brian Clough. A possibilidade de retornar à maior competição do continente tem mexido com a cidade de Nottingham, que há décadas não vivia tamanha expectativa com sua equipe.

- Tem sido incrível viver isso logo na minha primeira temporada por aqui. A vitória sobre o City é um dia para ser lembrado por todos e realmente, a atmosfera na cidade tem sido impressionante, com todos mobilizados para nos apoiarem. Queremos retribuir essa confiança do torcedor, mas não podemos nos empolgar. Sabemos que a Premier League é a competição mais difícil do mundo e não vamos deixar nosso nível de concentração e esforço cair - concluiu Morato, presente em 19 jogos da campanha do Forest neste ano.