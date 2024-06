Jamal Thiaré em ação pelo Atlanta (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/06/2024 - 13:43 • Atlanta (EUA)

Em mais um jogo marcado por lance bizarro, a MLS entregou aos seus fãs um novo capítulo diferente. No duelo Atlanta United 2x1 Toronto, o senegalês Jamal Thiaré marcou o gol da vitória de sua equipe nos acréscimos ao melhor estilo Ronaldo Fenômeno.

Mas se esta frase te levou a acreditar que foi um gol com o bico da chuteira, uma pintura driblando meio time ou um tapa de cobertura da intermediária, o Lance! sente em lhe informar que não é bem assim. O tento marcado pelo jogador lembrou o que Ronaldo fez com o goleiro Rodolfo Rodríguez, quando ainda iniciava sua carreira.

Thiaré fingiu estar fora da jogada após defesa do goleiro Gavran. Já nos acréscimos da segunda etapa, segurando o empate fora de casa, o arqueiro mandou sua equipe avançar no campo e soltou a bola no chão para viajar, mas não contava com a presença "sorrateira" do centroavante, que roubou e tocou para o gol vazio.

O tento se assemelhou ao de Fenômeno pelo Cruzeiro em 1993, quando Rodríguez, ídolo do Santos, deixou a bola no chão para reclamar com sua defesa e não notou a presença do ainda jovem craque, que colocou para as redes em atuação histórica com cinco gols, na goleada por 6 a 0 sobre o Peixe.

Thiaré celebra gol em jogo do Atlanta United na MLS (Foto: Reprodução / X)