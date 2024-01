Neste domingo (14), às 16h45 (horário de Brasília), o Milan recebe a Roma no San Siro, em Milão (ITA), em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Italiano. Os Rossoneri estão invictos há quatro jogos e se seguram na terceira colocação, com 39 pontos; a equipe da capital, comandada por José Mourinho, não consegue engrenar longas sequências de vitórias e estão em nono, com dez pontos a menos. O clássico nacional será transmitido pelo Star+.