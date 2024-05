Mikel Arteta nega qualquer intenção de vender estrela brasileira do Arsenal

Gabriel Jesus e Gabriel Magalhães comemoram gol pelo Arsenal. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/05/2024 - 13:49 • Rio de Janeiro

Mikel Arteta, treinador do Arsenal, negou os rumores de que o clube estaria disposto a se desfazer de uma das estrelas do atual elenco. Recentemente, o portal The Athletic veiculou uma notícia que afirmava que os Gunners estavam insatisfeitos com o papel de Gabriel Jesus na equipe, e que estariam escutando propostas pelo brasileiro na próxima janela. Em entrevista coletiva, o manager espanhol reafirmou a importância do atleta e contrariou a história contada pelo veículo britânico.

- Não sei de onde isso está vindo. Nenhuma intenção de deixá-lo sair.

A apuração do The Athletic afirmava que a recorrência de lesões de Jesus e a ótima fase de concorrentes, como Kai Havertz, fez com que a diretoria dos Gunners passassem a cogitar a venda do brasileiro. Na temporada atual, o atacante tem sofridos com lesões musculares e perdeu espaço para o alemão, que vive grande fase com a camisa do Arsenal e assumiu parte do protagonismo ofensivo do time.

Em entrevista recente, Gabriel Jesus afirmou que não lembra a última vez que entrou em campo sem dores. Apesar das dificuldades, o brasileiro tem o aval do treinador da equipe e não planeja buscar novos ares. Segundo o ge, fontes próximas ao atleta afirmaram que não há nenhuma proposta pelo jogador e que Gabriel pretende seguir cumprindo contrato até o final. O vínculo de Jesus com o Arsenal se encerra em 2027.

A matéria divulgada pelo portal britânico revelava que Edu Gaspar, diretor esportivo do Arsenal, foi até a Arábia Saudita consultar o mercado da Saudi Pro League pelo brasileiro. Apesar disso, o portal reiterou que Gabriel Jesus ainda teria bastante espaço na Europa.

Com o grande momento vivido por Kai Havertz, Gabriel Jesus tem sido escalado como ponta, fora da sua posição de origem. Na atual edição da Premier League, o brasileiro soma quatro gols em 24 jogos, sendo 17 como titular. Em relação a estar jogando fora de sua posição, o atacante revelado pelo Palmeiras reafirmou que sua vontade é uma só: voltar a jogar com regularidade.

- Não quero vir aqui e dizer que o Gabi não se importa em jogar como ala quando sua posição normalmente é nove. Nesta parte da temporada, você não reclama. Eu nunca reclamo. Eu só quero trabalhar - disse Jesus, em coletiva no dia 8 de abril.