Ao todo, 34 jogadores foram convocados por Lionel Scaloni. O treinador opta por manter a base do time que foi campeão no Qatar sobre a França. Di María ficou fora por conta de uma lesão sofrida no jogo do Benfica contra a Inter de Milão na última terça-feira. Zapelli e Esquivel, dupla do Athletico-PR, voltaram a figurarem na lista.