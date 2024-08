Confira as 10 transferências mais caras da janela europeia (Foto: Divulgação/Atlético de Madrid - Divulgação/PSG - Divulgação/Layo Lucena)







Publicada em 31/08/2024

Na última sexta-feira (30), a janela de transferências para a temporada 2024/25 nas principais ligas europeias fechou. Os times de países como Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França só poderão realizar novas transferências de atletas na janela de inverno, em janeiro de 2025.

Mesmo tendo diminuído 17,5% em relação ao ano anterior, no valor gasto em transferências, a Premier League tem quatro dos cinco times que mais investiram nesta janela: Chelsea (€ 261 milhões), Brighton (€ 231,2 milhões), Manchester United (€ 214,5 milhões) e Aston Villa (€ 176,2 milhões). O único "intruso" na lista é o Atlético de Madrid que gastou € 185 milhões. Confira abaixo as dez transferências mais caras do mercado europeu.

10. Michael Olise - Bayern de Munique - 53 milhões de euros

Visando reconquistar a Alemanha, após uma temporada sem títulos, o Bayern de Munique contratou Michael Olise, ex-Crystal Palace. O francês custou 3 milhões de euros (R$ 331 milhões) e chega com contrato até junho de 2029. Recentemente, o ponta de 22 anos disputou as olimpíadas de Paris, ficando com a medalha de prata.

Oilise é o novo contratado do Bayern de Munique (Foto: Reprodução/Transfermarkt)

9. Koopmeiners - Juventus - 54,70 milhões de euros

Buscando uma reformulação no elenco, o técnico da Juventus Thiago Mota, recém-contratado do Bologna, indicou a contratação do meio-campista Koopmeiners, ex-Atalanta. O negócio girou em torno de 54,70 milhões de euros (R$ 342 milhões), com contrato até junho de 2029. O holandês, campeão da Europa League, na última temporada, marcou 15 gols e deu sete assistências.

Koopmeiners é o novo contratado da Juventus (Foto: <em>ANTARA/HO-Juventus</em>)

8. Dani Olmo - Barcelona - 55 milhões de euros

O principal reforço do clube catalão para 2024/25 é o meia Dani Olmo, que defendeu o RB Leipzig nas últimas cinco temporadas. Mesmo com problemas financeiros, o Barcelona desembocou 55 milhões de euros (R$ 344 milhões), para contratar o espanhol até junho de 2030. Aos 26 anos, foi um dos destaques do título da Espanha na Euro 2024.

Olmo é o novo reforço do Barcelona (Foto: Reprodução/Twitter)

7. Amadou Onana - Aston Villa - 59,35 milhões de euros

Após 41 anos, o Aston Villa retorna à Champions League. Por isso, o clube inglês foi ao mercado para repor a saída de Douglas Luiz, para a Juventus, e trouxe o volante Onana, do Everton, por 59,35 milhões de euros (R$ 371 milhões). O jogador, de 23 anos, foi titular da Bélgica na última Eurocopa e disputou 30 jogos na Premier League 2023/24.

Onana é o novo reforço do Aston Villa (Fotos: Reprodução/Internet)

6. João Neves - PSG - 59,92 milhões de euros

Seguindo uma nova diretriz, o Paris Saint-Germain realizou contratações menos "galáticas", nesta atual janela de transferências. O reforço mais caro foi o meio-campista João Neves, ex-Benfica. A joia portuguesa, que disputou a última Eurocopa, custou 59,92 milhões de euros (R$ 374 milhões) aos cofres do PSG.

João Neves é o novo reforço do PSG (Foto: Divulgação/PSG)

5. Moussa Diaby - Al-Ittihad - 60 milhões de euros

Mais um que foi seduzido pelo mercado da Arábia Saudita, Moussa Diaby, ex-Aston Villa, se transferiu ao Al-Ittihad, por 60 milhões de euros (R$ 375 milhões). O francês se tornou o segundo jogador mais caro da história do futebol saudita, atrás apenas de Neymar.

Diaby é o noco jogador do Al-Ittihad (Foto: Reprodução)

4. Pedro Neto - Chelsea - 60 milhões de euros

Mais um entre tantos jovens contratados pelo Chelsea, Pedro Neto, ex-Wolverhampton, se transferiu aos Blues por 60 milhões de euros (R$ 375 milhões), com contrato até 2031. O ponta, de 24 anos, representou Portugal na última edição da Eurocopa.

Pedro Neto é o novo jogador do Chelsea (Foto: Divulgação/Layo Lucena)

3. Leny Yoro - Manchester United - 62 milhões de euros

Após uma "queda de braço" com o Real Madrid, o Manchester United contratou o zagueiro Leny yoro, ex-lile. O francês, de 18 anos, custou 62 milhões de euros (R$ 387 milhões) aos Red Devils, por um contrato até junho de 2029.

Yoro é o novo jogador do Manchester United (Foto: Manchester United/Divulgação)

2. Dominic Solanke - Tottenham - 64,3 milhões de euros

Uma contratação surpreendente, aos olhos dos mais desatentos, foi a do atacante Solanke, ex-Bournemouth. O inglês, de 26 anos, custou cerca de 64,3 milhões (R$ 402 milhões) de euros aos Spurs. O jogador surge com uma alternativa para repor o ídolo do clube Harry Kane, que deixou o Tottenham no início da última temporada.

Solanke é o novo reforço do Tottenham (Foto: Michael Regan / Getty Images Europe / Getty Images via AFP)

1. Julián Álvarez - Atlético de Madrid - 75 milhões de euros

Buscando um papel de protagonista, o campeão de quase todos os títulos possíveis com o Manchester City, e campeão da Copa do Mundo e da Copa América com a Argentina, Julián Álvarez se despediu da equipe de Pep Guardiola. Aos 24 anos, o ex-River Plate reforça o Atlético de Madrid por cerca de 75 milhões de euros (R$ 469 milhões).