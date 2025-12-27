menu hamburguer
Meia do PSG revela vontade de ser treinado por Guardiola

Atleta elogia Luis Enrique e o trabalho do técnico no clube francês

Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/12/2025
10:25
Pep Guardiola comemora classificação do Manchester City às semifinais da Copa da Inglaterra
imagem cameraPep Guardiola comemora classificação do Manchester City às semifinais da Copa da Inglaterra em 2024/2025 (Foto: Justin Tallis/AFP)
Meia do PSG, Vitinha revelou a vontade de ser treinado por Pep Guardiola, atual comandante do Manchester City, da Inglaterra. Em entrevista ao jornal "A Bola", o jogador entende que seu estilo de jogo combina com o do espanhol, mas fez questão de elogiar Luis Enrique, técnico do clube francês.

- Acho que o estilo de jogo dele é muito parecido com o do Luis Enrique, a mesma filosofia (de jogo) e do meu. Por isso, tenho curiosidade em ser treinado por ele, mas estou muito bem onde estou, adoro estar onde estou e adoro o treinador que tenho.

Com contrato até junho de 2029, Vitinha não deve sair do PSG nas próximas janelas, embora seja cobiçado por diversos clubes. O Real Madrid é uma das equipes que tem o meia português em seu radar de opções.

Vitinha foi contrato pelo PSG em 2022 após se destacar com as camisas do Wolverhampton e do Porto. O meia assumiu a titularidade desde o início de sua passagem e soma 11 títulos com o clube francês, sendo uma Champions League.

Desejo de Vitinha, do PSG, esbarra em cenário difícil

No Manchester City, Pep Guardiola tem contrato até junho de 2027, assim como Luis Enrique no PSG. No entanto, o clube francês cogita renovar o vínculo do atual treinador, enquanto o catalão fará 11 anos à frente da equipe inglesa ao fim de seu contrato.

Vitinha - PSG x Nantes
Vitinha comemora gol pelo PSG contra o Nantes (Foto: Sebastien Salom-Gomis/AFP)

