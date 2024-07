Mbappé revela motivo da substituição na prorrogação contra Portugal

Mbappé em ação com a camisa da França. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/07/2024 - 10:59 • Hamburgo (ALE)

O duelo entre Mbappé e Cristiano Ronaldo, pelas quartas de final da Eurocopa 2024, terminou melhor para o lado francês. Apesar da falta de gols e das atuações apagadas dos astros, o jogo foi movimentado e os Bleus passaram de fase nos pênaltis. Um fato que chamou atenção, entretanto, foi a substituição de Mbappé, que deu lugar a Barcola na prorrogação.

Questionado após a classificação, Mbappé revelou o motivo de não ter conseguido ficar em campo até a disputa por pênaltis.

- Tive uma conversa com o treinador no final do tempo regulamentar. Disse que ia tentar, mas no meio do tempo extra, já não me sentia bem, estava muito cansado. Ele disse que sim, que tinha de sair. - revelou o astro

Mbappé sofreu uma fratura no nariz ainda na primeira rodada da fase de grupos, na vitória contra a Áustria. Livre da cirurgia, o francês foi poupado do segundo jogo, contra a Holanda, e retornou aos gramados na tercera rodada, diante da Polônia, com o auxílio de uma máscara protetora.

Mbappé sofreu pancada no nariz durante o jogo contra Portugal. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

No jogo decisivo contra os lusitanos, Mbappé esteve longe de suas melhores atuações. Aliás, a Euro 2024 do craque é considerada abaixo das expectativas para um jogador que concorre à Bola de Ouro. O atacante tem apenas um gol marcado em quatro partidas.

Pela semifinal da Eurocopa, Mbappé terá diante da Espanha uma chance de calar os críticos. Do outro lado da chave, Inglaterra e Suíça, assim como Holanda e Turquia, definem neste sábado (6), quem disputará uma vaga na grande decisão.