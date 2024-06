Mbappé revela a presidente da França anúncio de contratação do Real Madrid

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/06/2024 - 13:18 • Madri (ESP)

A contratação de Kylian Mbappé por parte do Real Madrid já está cada vez mais próxima de se concretizar. Na manhã desta segunda-feira (3), durante treino com jogadores da França, o atacante se encontrou com o presidente do país, Emmanuel Macron, e revelou quando acontecerá o anúncio oficial do acordo. Confira no vídeo acima!

