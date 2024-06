Roteiro imperdível pelos estádios de futebol do Uruguai

A capital do Uruguai tem estádios históricos (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/06/2024 - 13:08 • Montevidéu (Uruguai)

Se você está planejando fazer uma viagem ao Uruguai, não faltarão incríveis lugares e atrações para visitar e explorar nesse país encantador da América do Sul. Porém, se você é um amante do futebol, além das praias maravilhosas de Punta del Este, existem outras paragens obrigatórias a acrescentar ao seu roteiro pelo Uruguai, especificamente um tour pelos melhores e mais emblemáticos estádios do futebol uruguaio. Em seguida, confira quais os estádios que você deve incluir na sua viagem pelo Uruguai.

Estádio Centenário (Montevidéu)

Começando na capital, Montevidéu, o primeiro estádio que você deve visitar é o Centenário, um local icônico e cheio de história. Inaugurado em 1930 para sediar a primeira Copa do Mundo de Futebol, o estádio tem um significado especial para os amantes do futebol e é considerado um marco do esporte mundial. Além disso, o Centenário é o estádio onde a seleção uruguaia conquistou a Copa do Mundo de 1930, em uma vitória histórica que marcou o futebol sul-americano.

Ao visitar o Estádio Centenário, você terá a oportunidade de conhecer de perto um dos palcos mais importantes da história do esporte, além de poder explorar o Museu do Futebol, localizado no estádio. O museu conta com uma coleção impressionante de artefatos, troféus e memorabilia relacionados ao futebol uruguaio e mundial. Adicionalmente, o Estádio Centenário é um local de grande importância cultural e arquitetônica, sendo considerado Patrimônio Histórico Nacional do Uruguai.

Estádio Gran Parque Central (Montevidéu)

Também em Montevidéu, aproveite para visitar o estádio Gran Parque Central, que é a casa do Club Nacional de Football, um dos times mais antigos e tradicionais do Uruguai. Visitar este estádio é uma oportunidade única para conhecer a história do futebol uruguaio e do Nacional, que já conquistou inúmeros títulos nacionais e internacionais. Além disso, o estádio em si é uma obra arquitetônica impressionante, com capacidade para mais de 20 mil espectadores e uma atmosfera vibrante durante os jogos.

Estádio Campeón del Siglo (Montevidéu)

E para encerrar as visitas aos estádios em Montevidéu, você deve conhecer o Estádio Campeón del Siglo, um dos mais modernos e icônicos do Uruguai. Inaugurado em 2016, o estádio é a casa do clube de futebol Peñarol e tem capacidade para mais de 40 mil espectadores. Ao visitá-lo, você poderá fazer um tour pelo estádio para conhecer a história do clube e as instalações de última geração. O Campeón del Siglo oferece uma experiência única para os amantes do futebol e é um destino imperdível para quem visita Montevidéu.

Estadio Alberto Suppici (Colonia del Sacramento)

Outra visita obrigatória é o Estádio Alberto Suppici, em Colonia del Sacramento, um marco histórico do futebol uruguaio. É o estádio mais antigo do país em funcionamento contínuo. Inaugurado em 1931, leva o nome do renomado treinador uruguaio que conquistou a Copa América em 1935.

Além da importância histórica, outro atrativo deste estádio é a localização. Colonia del Sacramento, localizada às margens do Rio da Prata, é uma cidade conhecida por sua arquitetura colonial bem preservada e seu charme histórico. Com ruas de paralelepípedos, construções antigas e uma atmosfera tranquila, Colonia del Sacramento é um destino encantador para explorar, e a combinação do estádio histórico com a beleza da cidade torna a experiência única e inesquecível.

Stadium Domingo Burgueno (Maldonado)

Por último, não deixe de visitar também o Estádio Domingo Burgueño em Maldonado, a casa do Club Atlético Atenas, um time de futebol com uma rica história e tradição no futebol uruguaio. O estádio em si é um marco arquitetônico, com uma estrutura impressionante e uma atmosfera vibrante durante os jogos. E Maldonado é uma cidade encantadora no Uruguai, com belas praias, rica cultura e atmosfera acolhedora. Combinar uma visita ao Estádio Domingo Burgueño com a exploração da cidade e seus arredores é uma ótima maneira de aproveitar ao máximo a sua viagem.