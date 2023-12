➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte



BRUNO GUIMARÃES - NEWCASTLE 3x0 FULHAM

O volante Bruno Guimarães, peça recorrente nas convocações recentes da Seleção Brasileira, voltou a ter uma atuação brilhante com a camisa do Newcastle. Depois de uma dura eliminação na Champions, o jogador mostrou muita habilidade na vitória sobre o Fulham, criando grandes oportunidades, e fazendo grande jogada na assistência para o primeiro gol, marcado por Lewis Miley.