Mbappé dá declaração polêmica sobre retorno ao estádio do PSG

Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 05:25 • Paris (FRA)

Kylian Mbappé e o PSG protagonizaram uma das grandes novelas das últimas janelas de transferências: o desfecho, negativo para o time parisiense, terminou com a transferência do atacante para o Real Madrid, da Espanha. Pouco mais de dois meses após a última partida pelo PSG, Mbappé vai voltar ao Parque dos Príncipes, pela França, nesta sexta (6), em duelo contra a Itália, pela Liga das Nações.

E o camisa nove dos Blancos não poderia estar menos apreensivo com a recepção dos torcedores. Foi o que ele mesmo afirmou na coletiva de imprensa anterior à partida, quando questionado se esperava algo especial por parte dos torcedores parisienses.

-Passei muitos anos aqui, tenho muitas lembranças, é o estádio que conheço melhor neste momento da carreira. Tenho apenas grandes lembranças daqui, com minha família, companheiros de time, o clube. Agora, que recepção? Não espero grande coisa, tanto faz.

O final do casamento entre Mbappé e PSG foi bastante conturbado. Entre discussões com o dono do time, Nasser Al-Khelaifi, e brigas judiciais por valores não recebidos, o francês deixou o país natal para assinar de graça com o Real Madrid. Foi o ponto final de uma história de sete temporadas, com 256 gols e 96 assistências em 308 partidas.

Mbappé não ativou a cláusula de renovação de contrato até 2025. De acordo com a imprensa espanhola, o atleta cobra um valor entre R$342 milhões a R$622 milhões em dívidas.

Em menos de um mês desde a estreia com a camisa merengue, o astro da França soma um título (Supercopa da Uefa) e três gols em cinco jogos. Antes da pausa para a Data FIFA, Mbappé marcou seus dois primeiros gols pelo Campeonato Espanhol, na vitória por 2 a 0 contra o Betis.