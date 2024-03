Na rodada passada, contra o Mônaco, o astro voltou a ser substituído, mas desta vez, no intervalo. Após ser tirado de jogo, Mbappé apareceu com roupas casuais e foi para a tribuna do estádio, em uma atitude que gerou muitas críticas ao ego do jogador. O 'boicote' ao futebol de Mbappé neste final de ciclo é patrocinado pelo dono do próprio PSG, Nasser Al-Ghanim Khelaïfi: segundo a imprensa francesa, o CEO afirmou que se Mbappé fosse atuar pelo Real Madrid, ele não atuaria mais com a camisa do time francês.