O atacante Mateusão marcou mais uma vez, e o Shabab Al Ahli venceu por 3 a 1 o Sharjah, pelo jogo de ida da semifinal da Copa da Liga dos Emirados, na terça-feira (18). Com isso, o brasileiro chegou a 13 gols em 30 jogos disputados na temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o resultado, a equipe de Mateusão se aproximou de uma vaga na decisão da Copa da Liga dos Emirados, mas as equipes se reencontram no domingo (23), pelo jogo de volta. Esse também será o quarto confronto consecutivo entre as equipes, que se enfrentaram pela Copa da Ásia, no dia 12 de março, em que o Sharjah eliminou o Shabab Al Ahli nos pênaltis.

continua após a publicidade

Autor do segundo gol do Shabab Al Ahli, Mateusão celebrou o fato de ter balançado as redes e comentou sobre a importância de sair na frente em um mata-mata com dois jogos. O brasileiro lembrou da recente eliminação, mas elogiou o comportamento da equipe.

- A gente sabia que seria novamente um jogo muito difícil, contra um adversário que conhecemos muito bem. A gente vem de uma eliminação muito doída pra eles, num torneio que queríamos muito vencer, e entramos hoje com uma disposição a mais pra fazer um bom resultado. Graças a Deus pude marcar o gol e ajudar a equipe a sair com a vitória. Sabemos que foi só o primeiro jogo, e que temos que entrar com atenção redobrada no segundo pra poder garantir essa classificação - afirmou.

continua após a publicidade

Além do confronto de volta pela Copa da Liga dos Emirados, o Shabab Al Ahli, de Mateusão, encara o Sharjah, pela próxima rodada da UEA Pro League. O clube do brasileiro lidera a competição, enquanto o rival é o atual vice-colocado.