Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 15:59 • Rio de Janeiro

O Al-Hilal venceu o Al-Rayyan por 3 a 1 na estreia da Liga dos Campeões da Ásia. Os gols da equipe comandada por Jorge Jesus foram anotados por Milinkovic-Savic, João Cancelo e Marcos Leonardo. O time catariano descontou com o ex-Corinthians Roger Guedes. O atacante brasileiro Malcom, revelado nas categorias de base do Corinthians e atualmente no Al-Hilal, também teve uma performance destacada com duas assistências na partida.

Primeiro tempo

No primeiro tempo, o Al Hilal demonstrou sua superioridade e soube aproveitar bem suas chances. Aos 15 minutos, Sergej Milinkovic-Savic abriu o placar para os sauditas após assistência de Malcom. A partir daí, o Al Hilal dominou as ações ofensivas, ampliando a vantagem aos 42 minutos com João Cancelo, que também contou com a assistência de Malcom.

O brasileiro Matheus Leonardo marcou o terceiro gol ainda no primeiro tempo, aos 44 minutos, após jogada rápida iniciada por João Cancelo. Com uma vantagem de 3 a 0, o Al Hilal demonstrou controle absoluto até o intervalo, impondo sua força sobre o Al-Rayyan, que teve dificuldades para conter o ímpeto ofensivo dos sauditas.

Segundo tempo

Logo no início do segundo tempo, o Al-Rayyan começou a pressionar mais o Al Hilal, conseguindo seu primeiro gol com Roger Guedes. O gol deu novo ânimo à equipe, que passou a tentar explorar os espaços deixados pela defesa saudita.

Aos 71 minutos, o goleiro brasileiro defendeu um pênalti batido por Aleksandar Mitrovic, que poderia ter ampliado a vantagem do Al Hilal. A penalidade, concedida após revisão do VAR, gerou descontentamento no Al-Rayyan.

Aos 82 minutos, o VAR cancelou uma penalidade previamente marcada a favor do Al-Rayyan, afetando suas chances de reverter o jogo. A decisão gerou frustração entre jogadores e torcida, mas a equipe continuou tentando atacar apesar do revés.

Nos momentos finais, o Al Hilal manteve o domínio da partida apesar da pressão constante do Al-Rayyan. Com uma defesa sólida, a equipe saudita administrou o resultado com eficiência e assegurou a vitória por 3 a 1.

✅ FICHA TÉCNICA

AL RAYYAN X AL HILAL

1ª RODADA - LIGA DOS CAMPEÕES ASIÁTICA

🗓️ Data e horário: terça-feira, 17 de setembro de 2024, às 13h (horário de Brasília);

📍 Local: Estádio Ahmad bin Alli;

⚽ ESCALAÇÕES:

Provável escalação do Al-Rayyan: Paulo Victor; Brenet, Amaro, García e Shehata (Mousa); Gabriel Pereira (Rodrigo Tabata), De Sart, Bencharki (Al-Rawi) e Hatem (Al Minhali); Trezéguet (Al-Abdullah) e Guedes. Técnico: Poya Asbaghi.

Provável escalação do Al-Hilal: Bounou; Cancelo (Al-Qahtani), Al-Tambakti, Koulibaly e Renan Lodi; Milinkovic-Savic (Al-Bulaihi), Rúben Neves, Al-Dawsari, Marcos Leonardo (Al-Shahrani), Malcom (Aldawsari), Mitrovic. Técnico: Jorge Jesus.