(Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/05/2024 - 11:34 • Dortmund (ALE)

Neste sábado (18), Marco Reus e a Muralha Amarela se despedem de forma emocionante: Perto do fim da primeira etapa, o meia alemão faz um lindo gol de falta e amplia a vantagem do Borussia Dortmund na última rodada da Bundesliga contra o Darmstadt. Ao marcar, o jogador de 34 anos atingiu a marca de 100 gols no Signal Iduna Park.

Até o intervalo, além de marcar o segundo gol dos Aurinegros, o craque deu o passe para Ian Maatsen fazer o primeiro gol da partida. Com mais de 20 anos de casa, 425 jogos disputados e 31.454 minutos em campo pela equipe, Reus somou 169 gols e 129 assistências com a camisa do clube. Além disso, ele conquistou duas Copas da Alemanha e um vice da Champions League.

Marco Reus terá a chance de retribuir todo o amor da torcida no dia 1 de junho: dia em que o Borussia Dortmund enfrenta o Real Madrid na final da Champions, em Wembley, mesmo local do vice 11 anos atrás.

Veja o golaço de falta do craque alemão:

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️ Confira os mercados do Lance! Betting para apostar e fazer a boa na final da Champions!