Marco Reus e Borussia Dortmund definem o futuro do jogador

Escrito por Lance! • Publicada em 03/05/2024 - 10:16 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 03/05/2024 - 11:30

Após 12 anos de história, o relacionamento entre Marco Reus e Borussia Dortmund se encerrará ao fim da temporada. Aos 34 anos, o meia não terá seu contrato renovado pelos Aurinegros. A notícia foi dada pelo próprio jogador, na manhã desta sexta-feira (3), no perfil do X do Dortmund.

Revelado pelo clube, Reus teve uma passagem pelo Borussia Monchengladbach, mas retornou logo depois ao Dortmund. Na publicação, o presidente do clube divulgou um texto emocionante.

-Marco Reus é um dos maiores jogadores do clube. Ele nasceu em Dortmund, jogou quase dez anos em nossas categorias de base, por 12 anos no time principal e foi capitão do nosso clube durante muito tempo. A sua ligação com o Borussia Dortmund é extraordinária. Desejamos ao Marco tudo de melhor para o seu futuro. Há desafios emocionantes suficientes esperando por ele aqui em Dortmund-, comentou.

(Foto: INA FASSBENDER / AFP)

Por fim, Marco Reus também abriu o coração aos torcedores da equipe, que pode vencer a Champions ao fim da temporada e coroar a passagem do atleta pelo clube.

-Estou extremamente grato e orgulhoso deste momento especial no meu clube, o Borussia Dortmund. Passei mais da metade da minha vida aqui e aproveitei cada dia, embora também tenha tido momentos difíceis. Terei dificuldade em me despedir no final da temporada, mas estou feliz que agora haja clareza e que possamos nos concentrar totalmente nos jogos finais que ainda temos. Temos um grande objetivo que queremos alcançar juntos. Para isso, precisaremos de cada um dos nossos fãs inacreditáveis, a quem gostaria de expressar os meus sinceros agradecimentos pelo seu apoio inacreditável ao longo dos anos-, finalizou.

Reus: uma história de amor em preto e amarelo

No Dortmund desde a infância, Reus possui, ao todo, mais de 20 anos de casa. São 424 jogos disputados, com 168 gols e 128 assistências. O atleta teve, até agora, 31.409 minutos em campo pela equipe. Com a camisa 11 do clube, conquistou duas Copas da Alemanha e um vice da Champions League.