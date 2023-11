Neste sábado (11), às 12h (horário de Brasília), o Manchester United recebe o Luton Town no Old Trafford, na cidade de Manchester (ING), em jogo válido pela 12ª rodada da Premier League. Os Red Devils vivem um momento tenso, com grandes oscilações na liga e uma campanha negativa na Champions. O Luton, por outro lado, segue brigando para se manter no primeiro escalão do futebol inglês, na parte de baixo da tabela. O duelo será transmitido pela ESPN e pelo Star+.