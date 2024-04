Manchester United pode ter técnico brasileiro na próxima temporada

(Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/04/2024 - 12:18 • Manchester (ING)

Thiago Motta tem desafiado as expectativas comandando o Bologna nesta temporada, liderando a equipe italiana em uma improvável investida entre os quatro primeiros no Campeonato Italiano, o brasileiro com cidadania italiana é um dos alvos do Manchester United para substituir Erik ten Hag na próxima temporada.

Depois de assumir o comando do Bologna em setembro de 2022, o ex-jogador de 41 anos levou a equpe ao nono lugar em sua primeira temporada e agora está em quarto lugar com uma vantagem de cinco pontos antes da segunda rodada. O contrato do treinador vai até o fim de junho deste ano, no fim da temporada.

Segundo o jornal italiano (Gazzetta dello Sports), os dirigentes do Manchester United estão olhando com atenção para trazer o treinador substituto de Ten Hag, que ocupa o sexto lugar da Premier League com a equipe inglesa, nove pontos atras do quinto. Os Red Devils enfrentarão a concorrência da Juventus pela sua contratação. Thiago Motta ainda não decidiu seu futuro no clube sobre uma possível renovação.